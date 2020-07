“Da oggi Torre a Mare ha un nuovo campo di calcetto. Finalmente i ragazzi hanno uno spazio per fare attività fisica e stare insieme”. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro che oggi ha partecipato all’inaugurazione del playground a Torre a Mare. “Sono 14 le aree per lo sport che stiamo realizzando in tutta la città – ha aggiunto Decaro – Cercheremo di dare a tutti i ragazzi di tutti i quartieri la possibilità di crescere facendo sport gratuitamente sotto casa. Bari sarà una palestra a cielo aperto”.

Ma non è l’unica novità per Torre a Mare: in consiglio comunale arriverà il progetto per il parco di via Mazzini mentre ieri il Comune ha avuto l’ok dalla Sovrintendenza per realizzare un nuovo waterfront proprio nell’ex frazione a sud di Bari.

