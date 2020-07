Olio e benzina persi da un mezzo Amiu, mentre stava ripulendo la strada, sulla pista ciclabile light in corso Vittorio Emanuele. Questa mattina intervento in pieno centro per mettere in sicurezza il percorso ciclabile, invaso in un punto da olio e benzina, pericolosi per i ciclisti e i monopattini elettrici. La zona è stata ricoperta di sabbia per fare assorbire le sostanze. La pista sarà riaccessibile in poco tempo.

