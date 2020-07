Un cinema popolare realizzato in un anno passo dopo passo dai genitori degli alunni della scuola materna Marconi, nel giardino del rione sulla costa di Bari a poca distanza dal quartiere San Girolamo.

Oggi il giardino è una realtà di cittadinanza attiva dopo un lungo abbandono. Adesso ci sono le giostrine, un grande prato che accoglie i laboratori di grandi e piccoli, un murales dedicato al regista Federico Fellini. L’opera è frutto della fantasia dell’artista Giuseppe D’Asta, protagonista di tanti interventi di abbellimento della città al fianco dei volontari di Retake Bari.

Il prossimo step sarà l’arena cinematografica che verrà inaugurata il 28 luglio alla presenza del sindaco Antonio Decaro. “Siamo al lavoro per mantenere l’impegno con la nostra comunità – raccontano i volontari – per restituire ai cittadini e alle cittadine del nostro quartiere la magia del cinema sotto le stelle ma soprattutto per continuare ad educare i nostri bambini e le nostre bambine, le nostre ragazze e i nostri ragazzi al monito che la Bellezza può salvarci solo se ne abbiamo davvero cura.”

“Attraverso una storia condivisa, una pellicola vista insieme, genitori e figli possono crescere in consapevolezza, possono imparare, educarsi alla vita. Abbiamo trascorso mesi difficili, forse altri momenti duri ci attendono ma ora è il tempo della cura, della speranza, è il tempo delle promesse mantenute”.

