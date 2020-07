È l’Emilia Romagna la prima regione per incremento di nuovi casi dove oggi se ne contano 63. Seguono la Lombardia con 53 casi e il Veneto con 30. Sono 18 i nuovi casi nel Lazio, 16 nella provincia autonoma di Trento, 13 in Puglia, 11 in Piemonte e 11 in Toscana. Solo due le regioni dove non si registrano nuovi casi: Basilicata e Valle d’Aosta. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

