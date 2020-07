“E se sul vostro cellulare che squilla uscisse “Sconosciuto” e rispondendo mentre siete in viaggio vi sentiste chiamare per nome e subito dopo “sono Papa Francesco”?? A me oggi è successo. Proprio lui! Non il segretario o un altro. Nemmeno uno scherzo. Lui proprio! Quasi 10 minuti…come ci conoscessimo da sempre. Sotto choc”. Così don Vito Piccinonna, direttore della Caritas di Bari e rettore della Basilica dei Santi Medici a Bitonto, ha annunciato su Facebook la telefonata con Papa Francesco. Non svelandone il contenuto ma aggiungendo “Che Uomo”. Il post è diventato subito virale.

