“Alle Regionali saremo in coalizione solo in Liguria, con il candidato Sansa, nelle altre regioni andremo da soli”. Lo ha ribadito Vito Crimi, capo politico del M5S, intervistato a Radio anch’io, su Rai radio 1, sul tema degli accordi con il Pd, in vista delle elezioni Regionali di settembre.

“Siamo aperti al confronto – assicura – ci abbiamo ragionato, ma le politiche fatte da Michele Emiliano in Puglia in questi cinque anni le abbiamo contrastate e non possiamo fare finta di nulla”. “Il voto alle regionali non è un voto al governo, il governo è solido e andrà avanti”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.