Festeggiamenti per il compleanno, messaggi tra i clan dei diversi quartieri su droga e soldi o scarcerazioni. Indipendentemente dalla motivazione, a Bari soprattutto nel periodo estivo si ripetono con frequenza sempre più elevata le esplosioni dei fuochi pirotecnici tra i palazzi.

Dal quartiere Carrassi – al pari di altre zone popolari della città fino al lungomare Nazario Sauro e San Girolamo – arriva l’ennesimo appello al sindaco Antonio Decaro: “Ho molta stima in lei e nel suo operato, ma ho solo un’umile domanda: fino a quando sarà permesso di fare fuochi d’artificio ogni sera a Carrassi?Siamo esausti”.

“Poco meno di dieci minuti abbiamo nuovamente segnalato a carabinieri e polizia l’avvenuta esplosione di petardi da stadio e fuochi in piena via De Gasperi (oltre ad annesso disturbo alla quiete pubblica ormai perenne). In casa dormivamo, siamo stati svegliati da un boato seguito da ululati di cani, grida di cittadini dai balconi e pianti dii bambini”.



E niente, ormai è una città senza controllo…. Antonio Decaro Antonio Decaro Publiée par Fabio Memeo sur Jeudi 23 juillet 2020

“Ma possibile che le forze dell’ordine sappiano i punti critici e continuino a permettere tutto questo? Possibile che le segnalazioni non vengano neppure prese in considerazione e non arrivi mai nessuna pattuglia? Rimpiango amaramente la quarantena in cui il silenzio era sovrano”. Stessi scenari ovunque in città, a Japigia, San Girolamo, Libertà o dalla spiaggia di Pane e pomodoro (video in alto). Diversi sono stati gli interventi da parte delle forze dell’ordine, ma per il momento il fenomeno non sembra placarsi.

Foto di repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.