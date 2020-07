I vandali non danno tregua sul lungomare di San Girolamo, sulla costa a nord di Bari. Questa mattina l’amara sorpresa del gruppo di cittadini iscritti al gruppo social “La voce di Marconi, San Girolamo, Fesca”: “È qualcosa di vergognoso non sappiamo tenerci nulla servono controlli più frequenti”, racconta uno dei residenti.

La segnalazione ha provocato l’ira dei volontari, che oramai si definiscono vittime dell’inciviltà sia di giorno che di notte nonostante le iniziative per il decoro della città. Come mostra lo scatto, il pesante masso è stato introdotto nella struttura mobile mandando in frantumi parte della ceramica del lavabo. Secondo il racconto del gruppo di baresi, si tratterebbe del terzo episodio vandalico consecutivo.

