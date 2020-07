Al Policlinico di Bari si registra un nuovo caso di positività al coronavirus. Questa mattina – come conferma la direzione del Policlinico – un paziente asintomatico risultato contagiato dopo il primo tampone, è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive in attesa del secondo riscontro.

Come da prassi tutti gli ambienti in è stato il paziente sono stati sanificati. Nessuna chiusura né per il pronto soccorso né per il reparto di Malattie infettive. Articolo in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.