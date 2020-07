Entro oggi 180 migranti ospiti della tensostruttura della Protezione civile di Porto Empedocle e dell’ex Villa Sikania di Siculiana lasceranno l’Agrigentino. La Prefettura ha trovato, per tutti loro, dei posti disponibili al Cara di Bari.

In serata, con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle, verranno trasferiti 80 tunisini da Lampedusa (Ag). E domattina, sempre col traghetto di linea, ne dovrebbero partire – ma per questo trasferimento s’attende conferma – altri 200 circa. È sempre più difficile trovare dei posti disponibili per ospitare i migranti e per fare in modo che possano effettuare i 14 giorni di sorveglianza sanitaria anti-Covid. I trasferimenti da Lampedusa dipendono anche dalla collocazione e sistemazione nelle strutture disponibili dei migranti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.