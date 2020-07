Il maltempo si sta abbattendo sulla Puglia, in particolare nel Salento e Tarantino. A San Pietro in Bevagna, oggi pomeriggio, una violenta grandinata ha provocato disagi e danni, con fuggi fuggi dalle spiagge. Temporali in diverse aree della regione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.