«Vorremmo che ci possa essere in tutto il Sud uno schieramento di governatori di area di centrodestra perché si possa alzare il tiro anche a livello nazionale sul tema del Mezzogiorno». Lo ha detto Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, annunciando a Bari il suo appoggio al centrodestra e alla candidatura di Raffaele Fitto alle prossime elezioni regionali in Puglia.

«Da parecchi mesi – ha aggiunto Cesa – lavoriamo con gli amici della Federazione della Democrazia cristiana per ricostruite nel nostro Paese un contenitore politico di area democratico-cristiana», spiegando che «vorremmo portare all’interno del Consiglio regionale la difesa dei valori che sono dietro quello scudo crociato e rimettere al centro della politica il tema della famiglia, non come slogan ma come politiche sociali, ambientali, rimettere al centro la persona soprattutto in questo momento di grande difficoltà che vive il nostro Paese e il meridione d’Italia, al quale – ha concluso il segretario dell’Udc – dovremo dedicare una grande attenzione».

«Noi ci presentiamo con le liste dei partiti tradizionali del centrodestra, e lo stiamo facendo in tutte le regioni, contrariamente a quello che fa oggi la sinistra che cerca di aggregare la qualunque attorno a sé Questa è una coalizione molto seria, non una accozzaglia – ha aggiunto Cesa – come quella fatta da qualcuno che mette insieme monarchici con comunisti. Dove è la coerenza? Quella roba non porta a nulla. Qui, invece – ha concluso il segretario dell’Udc – si è fatta una coalizione che, pur con differenze culturali tra i diversi partiti, la si pensa allo stesso modo sul da farsi».

