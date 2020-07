«Abbiamo in queste ore una Regione piegata sulla campagna elettorale, con diversi ambiti istituzionali impegnati più che ad affrontare le questioni vere a fare campagna elettorale, che in alcuni casi assume anche elementi di gravità perché appare quasi una occupazione militarizzata delle istituzioni finalizzandola alla campagna elettorale». Lo ha detto Raffaele Fitto, candidato presidente in Puglia per il centrodestra, durante la conferenza stampa di presentazione della lista dell’Udc con il segretario nazionale Lorenzo Cesa.

«Nelle prossime ore – ha proseguito Fitto – faremo questa denuncia in modo più dettagliato perché così non si può continuare». Parlando dell’appoggio dell’Udc, Fitto ha detto che «è molto importate che lo scudo crociato e la storia della democrazia cristiana condivida questa candidatura e sia presente nello schieramento di centrodestra. L’unità del centrodestra è una novità in Puglia rispetto al passato. Abbiamo fatto autocritica e abbiamo avuto la capacità di presentarci agli elettori uniti, con un messaggio chiaro che – ha concluso – dia la certezza di una prospettiva di governo».

