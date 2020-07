E’ stata presentata la “Gold edition” della “Festa del cinema del reale” che si svolgerà dal 28 al 31 luglio a Corigliano d’Otranto (Lecce). “La festa del cinema del reale – ha detto Loredana Capone, assessore regionale al Turismo – parte dopo il periodo di chiusura ed è il primo festival del cinema in Puglia, un vero rinascimento. Saranno affrontati temi estremamente interessanti, non è soltanto una rassegna del cinema ma è un modo per attrare le persone, per stare insieme. Apre i festival dei cinema che si svolgeranno in Puglia, siamo orgoglioso che in Puglia accadono queste cose”.

Il festival è organizzato da Apulia Film Commission e Cinema del reale, a cura di Regione Puglia, Apulia Film Commission, Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale. “Stiamo facendo un grande sforzo, sarà un festival dal vivo, il primo in Puglia, ma anche online per chi non potrà essere con noi”, ha aggiunto Paolo Pisanelli, direttore artistico.

