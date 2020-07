Controlli anche questa notte da parte della Polizia Locale di Bari in città. Nonostante la scarsa circolazione su strada, presenti concentramenti di persone nelle solite zone cittadine negli orari notturni: contestate 4 violazioni per inosservanze alla misure Covid19 a dipendenti in locali aperti al pubblico (bar) per mancato uso mascherine, risponderanno in solido anche i titolari dei Pubblici esercizi.

Undici violazioni contestate a conducenti di monopattini per guida in controsenso, senza dispositivi luminosi funzionanti e in 2 sullo stesso dispositivo elettrico (3 verbali).

In totale poi 199 verbali elevati per violazioni per soste irregolari, principalmente su posti e scivoli disabili, soste in doppia fila e su attraversamenti pedonali.

