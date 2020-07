In otto minuti si può raggiungere la stazione di Bari dal Villaggio del Lavoratore. La nuova fermata è stata inaugurata oggi dal sindaco Antonio Decaro. “Qui non si fermavano mai i treni, – o haiha detto Decaro – ora i treni si fermano nelle periferie. Dal Villaggio del Lavoratore si può raggiungere il centro in otto minuti”. Si tratta di una rivoluzione per le periferie per connettere i quartieri al centro di Bari e ridurre anche l’arrivo di auto private nel Murattiano.

All’inaugurazione presente anche l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone, residente nel rione. “La vita di quartiere è fatta così: appartenenza e senso di comunità – scrive Palone si Facebook – emozioni che traspaiono leggendo la scritta “Villaggio del lavoratore”, illuminata su un cartello che vuol dire che, da oggi noi residenti saremo più vicini al centro cittadino”.

