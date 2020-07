L’associazione dei residenti di San Cataldo, in collaborazione con RetakeBari e Aps Genitori Marconi, si uniscono per una serie di appuntamenti del “Diamo vita al muro della gentilezza”. L’obiettivo è riportare in vita una parete ormai in abbandono da anni, in via Seseno.

• Lunedì 27 e Martedì 28 Luglio, alle ore 17.30, inizieremo ad intonacare e raccogliere il materiale necessario alla realizzazione del progetto.

• Mercoledì 29 Luglio, alle ore 17.30 posa in opera con inaugurazione e festa per il termine delle attività.

“Tutti i cittadini e chiunque voglia partecipare a queste attività, sarà il benvenuto, perché l’unione fa la forza e solo insieme potremo costruire grandi cose e migliorare la nostra amata città”. Con l’associazione dei residenti di San Cataldo, in collaborazione con RetakeBari e Aps Genitori Marconi, si susseguiranno una serie di appuntamenti del “Diamo vita al muro della gentilezza”, per riportare in vita una parete ormai incurata da anni, in via Seseno.

