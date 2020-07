Un neonato di dieci giorni abbandonato in una chiesa a Poggiofranco. La presentazione della Fiera del Levante in era post covid. La fine del sogno della B per il Bari: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 19 luglio. Un neonato è stato abbandonato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista di Poggiofranco

Lunedì 20 luglio. Presentata la Fiera del Levante, post covid

Martedì 21 luglio. Troppi assembramenti. Il Codacons chiede la chiusura della discoteca di Gallipoli

Mercoledì 22 luglio. Finisce il sogno della B per il Bari

Giovedì 23 luglio. Rivoluzione in Poste: il turno allo sportello si prenota con il whatsapp

Venerdì 24 luglio. Preoccupa l’aumento dei contagi in Puglia

Sabato 25 luglio. Maltempo in Puglia. Le grandinate sorprendono i bagnanti.

