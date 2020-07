Tre milioni di banchi per consentire la riapertura delle scuole a settembre: 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo. Con un costo preventivato a banco di circa 300 euro. Questo è quanto previsto dalla gara del Ministero per consentire la riapertura delle scuole a settembre e arredare le aule in tempi di emergenza covid. Una cifra ritenuta spropositata non solo dal mondo della scuola.

Basta fare una rapida ricerca su siti tipo AliExpress o Alibaba, come riportiamo nella foto, per trovare banchi di ultima generazione monoposto da 14 euro (se si comprano a stock), fino anche a 140 euro (i più costosi trovati).

Anche banchi più innovativi, tutti in un blocco con le rotelle, costano in media 70 euro. Ma la gara è stata già bandita dal ministero e scadrà a fine Luglio, con l’obbligo di consegnare la fornitura entro fine agosto.

