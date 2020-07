La ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune di Bari rende noto che sarà in pubblicazione da domani, sul sito istituzionale, nella sezione Bandi e concorsi / Altri avvisi, il bando per l’iscrizione agli asili nido pubblici del Comune di Bari per l’anno educativo 2020/21. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online a partire da domani, martedì 28 luglio, fino al prossimo 6 settembre.

“Sebbene siamo ancora in attesa delle linee guida nazionali per il riavvio dei servizi educativi a partire da settembre – commenta l’assessora Paola Romano -, non potevamo più aspettare né far aspettare le tante famiglie che in questi giorni si rivolgono all’amministrazione perché hanno bisogno di organizzare la propria vita familiare sapendo di poter contare su un luogo di cura sicuro e qualificato cui affidare i propri bambini.

Per questo, nelle more dell’emanazione delle linee guida, stiamo organizzando il servizio e gli spazi dei nostri nidi rispettando le linee generali anti-Covid e la disciplina dei campi estivi. Chiaramente, in presenza di nuove direttive nazionali ci adegueremo; nel frattempo stiamo predisponendo l’assunzione di nuovo personale che copra i pensionamenti e le eventuali modifiche del rapporto numerico, anche se per scelta, ormai da due anni, nei nidi comunali applichiamo un rapporto di 1 educatore ogni 6 bambini (che nella fascia piccoli scende a 1 a 5), molto simile al rapporto previsto dalla normativa nazionale sui campi estivi 0-3, che prevede 1 educatore ogni 5 bambini. Inoltre abbiamo attivato vari accordi quadro destinati all’acquisto di dpi per il personale impiegato nei nidi.

L’esperienza dei campi estivi per i più piccoli ci ha insegnato molto in termini di organizzazione dello spazio e dei flussi di persone, e adesso che sta per concludersi sento di poter dire che è stata molto positiva e che non vediamo l’ora di riaprire a settembre”.

i ricorda che per poter effettuare l’iscrizione è necessario:

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione online, potranno scaricare il modulo cartaceo di iscrizione dal sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it) sezione “Aree tematiche” – servizio: “Educazione e politiche giovanili” – link: Asilo nido comunale.

Il modulo cartaceo già compilato, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del dichiarante e alla copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, dovrà essere consegnato presso le segreterie degli asili nido e/o la ripartizione PEGL nei seguenti giorni ed orari:

martedì 28 luglio c/o ripartizione PEGL: ore 9-12.30 e 15-17.30

giovedì 30 luglio c/o ripartizione PEGL: ore 9-12.30

martedì 4 agosto c/o asilo nido Japigia: ore 9-12.30 e 15-17.30

giovedì 6 agosto c/o asilo nido Japigia: ore 9-12.30

martedì 25 agosto c/o asilo nido Villari: ore 9-12.30 e 15-17.30

giovedì 27 agosto c/o asilo nido Villari: ore 9-12.30

martedì 1 settembre c/o asilo nido Libertà: ore 9-12.30 e 15-17.30

giovedì 3 settembre c/o asilo nido La tana del ghiro: ore 9-12.30.

Scaduto il termine del 6 settembre 2020, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura.ì

