Sulla doppia preferenza di genere da inserire nella legge elettorale pugliese “oggi parlerò con il presidente Mario Loizzo. Sono qui per ribadire che il governo ha già deciso e, cosi come hanno fatto le altre regioni, sono sicuro che anche la Regione Puglia seguirà la stessa strada. In caso contrario ho già detto che interverremo con un provvedimento”. Lo ha ribadito, questa mattina a Bari, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a margine della visita della mostra sui 50 anni dall’istituzione del Consiglio pugliese. Nei giorni scorsi, il premier Giuseppe Conte ha diffidato la Regione ad adeguarsi alla norma nazionale.

“Non è una novità – ha continuato Boccia – lo ha scritto il presidente del consiglio e io lo ribadisco. È solo un adeguamento delle leggi elettorali a un sistema che tutti gli italiani hanno apprezzato nei comuni, nelle competizioni europee e in tutte le regioni, tranne quelle che si stanno adeguando. Si è adeguata la Liguria nei giorni scorsi, sono sicuro che la Puglia farà la stessa cosa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.