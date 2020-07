“Qui c’è la storia della Regione Puglia, che ha dato un contributo importante al regionalismo italiano”: lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, visitando a Bari la mostra sul Cinquantenario dell’Assemblea pugliese, allestita nell’agorà della sede in via Gentile.

Accompagnato dal presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, si è soffermato davanti ai pannelli, che con foto e testi riassumono i momenti salienti di un cinquantennio di attività, dalle sedute nella sala consiliare della Provincia di Bari, al “condominio” di via Capruzzi, che ha ospitato gli uffici di Giunta e Consiglio, alla sala consiliare adattata nei magazzini al piano terra, fino al nuovo palazzo di vetro nel quartiere Japigia. “Dopo 49 anni la prima vera sede degna di questo nome per la nostra Assemblea”, ha osservato il presidente Loizzo. Il ministro Boccia ha confermato che verrà tenuta una celebrazione unitaria “con il presidente della Repubblica e del Consiglio dei ministri, quando tutti saremo al sicuro daI coronavirus, da Aosta a Pantelleria, perché è giusto raccontare la storia di questi cinquant’anni e progettare insieme i prossimi cinquanta”.

