Appuntamento a Mola di Bari con Rds play tour 2020, domani pomeriggio, martedì 28 luglio, sul lungomare Dalmazia. La carovana farà poi sosta a Portecchia dalle 19.00 alle 23.30.

Si tratta di uno degli eventi che rappresentano il fitto programma dell’estate molese, nel rispetto delle norme antiCovid. “Mola di Bari tra Musica e Poesia” presenta un calendario variegato di musica, prosa, cinema e teatro, fino al 27 settembre. Molti degli eventi saranno divisi in turni, per cui sarà necessaria la prenotazione, dovendo tener conto delle necessarie disposizioni per il distanziamento fisico in funzione del contenimento dei contagi. Tra gli altri, si segnala l’incontro con la regista Cecilia Mangini, il 3 agosto prossimo. Per l’occasione, il sindaco di Mola consegnerà le chiavi della città alla regista, fotografa e documentarista di origini molesi.

Intanto, domani arriva a Mola per la prima volta la carovana di RDS. Grazie ad un nuovo ed innovativo format, la nota Radio italiana, infatti, ha voluto anche quest’anno essere presente e incontrare gli ascoltatori – nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune – portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola, attraverso un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

“A questo abbraccio virtuale partecipa anche Mola di Bari – sottolinea il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna – La carovana di auto targate RDS arriverà per la prima volta anche nella nostra città, una delle 11 tappe interessate al road tour dal nord al sud d’Italia, non solo a portare la <musica che unisce> ed è stata il filo rosso che ha attraversato ogni casa, ogni ospedale, ogni quartiere, per alimentare la forza collettiva delle nostre comunità durante l’emergenza sanitaria anche con iniziative concrete di sostegno e solidarietà. L’evento di RDS, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie antiCovid, sarà anche una occasione preziosa per promuovere il territorio e segnare con fiducia un ulteriore passo avanti verso la ripartenza”.

RDS 100% Grandi Successi supporterà il tour (in tutto 12 tappe in grandi località del turismo estivo) con una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “REGIONIAMOCI SU” e “DIARIO DI VIAGGIO” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

foto wikipedia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.