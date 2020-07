“È stato fatto il negoziato, devo dire brillante, in Europa: il presidente del consiglio ha ottenuto un risultato storico per l’Italia. Dei 750 miliardi, 209 vengono in Italia. Aspettiamo di fare un confronto interno. Mi batterò per questo ma non solo io. La campagna ha tutto il nostro sostegno”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, rispondendo a Bari ad una domanda se parte dei 209 miliardi del Recovery Fund potranno essere investiti per l’Alta velocità ferroviaria sulla dorsale adriatica. “Le regioni del Sud, che non hanno l’Alta velocità, sono unite e hanno il dovere di garantire ai propri cittadini gli stessi diritti delle altre regioni”.

