Il palcoscenico delle Grotte di Castellana (Bari) fra le location scelte per Battiti Live 2020. Il primo appuntamento dello show musicale, andato in onda ieri, domenica 26 luglio, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv e che questa sera sarà su Italia 1, ha visto fra i collegamenti lanciati dal main stage del Castello Aragonese di Otranto dai conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci anche quello con il sito carsico castellanese, che ha ospitato un’emozionate esibizione del cantautore Fabrizio Moro.

Con la loro atmosfera unica, le grotte non potevano mancare fra le location dello spettacolo che ospita grandi artisti della scena musicale contemporanea. Un’intima scenografia, un’esibizione alla presenza di un piccolo gruppo di fan, le note del brano “Portami via” e la suggestiva cornice della Grave delle Grotte di Castellana a rendere il momento unico: questo lo spettacolo inserito nell’originale versione 2020 di Battiti Live, che ha scelto fra le location più belle della Puglia per ospitare i suoi artisti, dando spazio alla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e turistico Pugliese.

Ancora un riconoscimento per la bellezza del sito carsico, già più volte oggetto di attenzione da parte di produzioni televisive di varia natura, che continua ad emozionare i turisti giorno dopo giorno per la sua unicità. Tra i principali attrattori turistici della regione, le caverne, i corridoi, gli abissi e i canyon, le stalattiti, le stalagmiti e le concrezioni dai nomi singolari e dalle forme e colori sorprendenti delle Grotte di Castellana offrono infatti uno scenario sempre in grado di meravigliare.

Le grotte sono visitabili ogni giorno nei seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00.

