Dopo una stagione estiva caratterizzata da temperature miti, in Puglia come nel resto del Mezzogiorno è iniziata la settimana “rovente” con temperature che sfioreranno i 36 gradi e afa percepita che si avvicinerà a toccare i 40 gradi. La minima non scenderà sotto i 20 gradi. Le principali piattaforme di previsioni meteo confermano lo stabilizzarsi dell’alta pressione e venti caldi deboli o molto deboli: ad approfittarne potranno essere turisti e bagnanti, il mare infatti sarà generalmente calmo o poco mosso.

