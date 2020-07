Con un ritardo di diversi mesi, dovuto anche al lockdown e all’emergenza covid, è quasi pronta la nuova piazza Disfida di Barletta nel rione Libertà, liberata dalle auto e trasformata in uno spazio con panchine, fontane e alberi. Oggi sono state testate proprio le fontane. La nuova piazza sarà pronta entro l’estate. “La città – ha detto il sindaco Antonio Decaro – l’aspetta dal 1883, anno in cui fu ideata per accogliere i viaggiatori che uscivano dalla fermata delle ferrovie del nord barese. I viaggiatori non ci sono più ma al posto loro ci saranno tanti residenti che per quest’estate potranno trascorrere in questo nuovo spazio aperto le loro serate”.

