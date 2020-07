Numerosi incendi sono stati individuati e domati nella notte nella provincia di Foggia e, in particolar modo, nell’area del Gargano. Ai roghi di sterpaglie, che si registrano quotidianamente nel periodo estivo, si sono aggiunti incendi boschivi che, per fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze, dal momento che hanno interessato superfici limitate.

L’episodio più importante si è verificato ieri sera a Vieste, in località Chiesiola, per cause ancora in fase di accertamento. La zona, che ospita numerose abitazioni e case vacanza, è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, con la collaborazione degli operatori dell’ARIF, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Altri roghi boschivi, di piccola entità, sono stati registrati nelle località di Ischitella e di Serracapriola.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.