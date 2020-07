Andrà in scena mercoledì 29 luglio alle 21.15 all’interno del cortile del Castello Normanno Svevo di Gioia del Colle “Secondo Federico”, la nuova produzione della Compagnia del Sole, già presentata all’interno della stagione del Teatro Comunale Rossini in forma di mise en espace lo scorso dicembre; lo spettacolo rientra nell’ambito di un progetto importante e articolato dedicato alla figura di Federico II di Svevia che, in questa tappa, si avvale di numerose partnership istituzionali e collaborazioni artistiche.

Lo spettacolo è scritto dallo sceneggiatore e drammaturgo Roberto Scarpetti, diretto da Marinella Anaclerio e interpretato da Stella Addario, Flavio Albanese, Massimiliano Di Corato, Luigi Moretti. L’evento sarà impreziosito dagli interventi musicali a cura de “La Cantiga de la Serena”, ensemble di musicisti pugliesi che da anni si dedica al recupero ed alla rielaborazione della musica antica e tradizionale del bacino del Mediterraneo composto da Giorgia Santoro, Fabrizio Piepoli e Adolfo La Volpe.

“Secondo Federico” è la nuova produzione della Compagnia del Sole, da sempre impegnata nel mettere in luce, attraverso figure classiche mitiche ma anche storiche, i temi centrali dello sviluppo della società contemporanea. Dopo essersi confrontata con Orlando, Leonardo, Socrate, Kronos Ulisse, ma anche Ágota Kristóf e Hanna, una casalinga tossicodipendente, per la compagnia è la volta dello Stupor Mundi Federico II di Svevia. La tappa di Gioia del Colle è parte di una tournée estiva che vede lo spettacolo Secondo Federico protagonista de La Spezia Estate Festival domenica 26 luglio e del Festival Stupor Noctis di Jesi in scena sabato 1 agosto.

