Il Consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, riunitosi in seduta straordinaria unitamente ai sindaci della Grecìa Salentina, ha deciso di annullare in via preventiva le tappe del Festival Itinerante nei 19 comuni del Salento. Ha inoltre deciso di svolgere a porte chiuse il Concertone di Melpignano, che verrà trasmesso su RAI 2, il 28 agosto alle 22.45.

Stamattina il Comune di Carpignano, in provincia di Lecce, aveva annullato la tappa del Festival prevista il prossimo 6 agosto a causa di un focolaio di Coronavirus. «Una decisione difficile e sofferta – è detto in una nota – per chi, come la Fondazione, in questi mesi di emergenza Covid non si è mai fermata ed ha programmato un Festival di grande valore culturale, in estrema sicurezza e ricco di appuntamenti come ogni anno. Questa decisione va incontro alla sensibilità dei Cittadini e dei Sindaci della Grecìa Salentina».

