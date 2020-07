Quattro tappe dedicate a celebri brani tratti dai famosi musical di Broadway e da commedie musicali italiane. Si intitola “Tutto fa … Broadway! Lui, lei e l’altro nel Musical” la prossima produzione dell’Orchestra sinfonica metropolitana che si esibirà a Bari, Turi, Toritto e Bisceglie.

Il primo appuntamento è mercoledì 29 luglio, alle ore 21.00, a Villa Longo De Bellis (Lungomare Tenente Noviello, Bari – Palese). Il concerto sarà diretto dal maestro, Michele Cellaro, che ne cura anche le elaborazioni orchestrali, con la partecipazione dei solisti Raffaella Montini (soprano), Carlo Monopoli (tenore) e Giovanni Guarino (baritono). Ingresso con prenotazione obbligatoria (e-mail: ecomuseourbanodelnordbarese@gmail.com).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: John Kander Cabaret – ouverture, Fredeick Loewe La rana in spagna e Vorrei danzar (da My Fair Lady), P. Panella – R. Cocciante Il tempo delle cattedrali (da Notre Dame de Paris ), O. Hammerstein – J. Kern Old Man River (da Show Boat), Gorni Kramer Domenica è sempre domenica (da Un paio d’ali) e Donna, Richard M. Sherman Mary Poppins – medley (da Mary Poppins), Leonard Bernstein Somewhere e Maria (da West Side Story), e Armando Trovajoli Roma nun fa’la stupida stasera (da Rugantino).

Il concerto sarà replicato:

giovedì 30 luglio, alle ore 20.30, in Piazza Silvio Orlandi a Turi.

venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, in Piazza Moro a Toritto.

sabato 1° agosto, alle ore 20.00, in Piazza Margherita a Bisceglie.

I concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla legge.

