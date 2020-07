A San Girolamo dopo un intervento per lite in famiglia, i poliziotti della Volante di zona hanno proceduto al ripristino della misura di custodia cautelare in carcere di un 38enne barese, pregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare dopo che l’uomo, nonostante gravato dalla detenzione domiciliare, in uno scatto d’ira, ha aggredito e malmenato i familiari. Pertanto gli agenti hanno eseguito la misura di revoca degli arresti domiciliari e condotto il 38enne presso il carcere di Bari.

