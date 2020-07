Da sabato primo agosto i voli Alitalia in partenza da Bari e Brindisi verso Milano tornano ad atterrare all’aeroporto di Linate dal primo settembre (e salgono da quattro a sei al giorno). Ma per l’accesso all’acquisto dei ticket sulle nuove rotte bisognerà aspettare la prossima settimana. In contemporanea, come anticipato da Repubblica, la compagnia di bandiera ha implementato i collegamenti da e per Roma Fiumicino che così passano da due a quattro al giorno.

Come riportato stamane, si inaugura anche il volo da e per Cuneo con partenza dall’aeroporto Karol Wojtyla di Palese. Queste le novità di Aeroporti di Puglia nonostante l’estate con meno arrivi e il calo drastico di richiesta di mobilità internazionale da parte dei turisti. Per il Brindisi-Roma di Alitalia ci sarà anche il volo in partenza alle 11,15 (il decollo da Fiumicino è fissato alle 9,20). La nuova tratta fra Brindisi e Linate parte dallo scalo pugliese alle 19,40 (da Linate alle 17,15).

