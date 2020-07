Nel quartiere Libertà i poliziotti sono intervenuti a seguito di un litigio animato tra una giovane coppia; durante le fasi concitate, il ragazzo, 17enne, si è avventato inaspettatamente contro l’equipaggio. Per quanto accaduto, questi è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. La ragazza, 20enne, ha riferito sull’accaduto senza notizie rilevanti.

In centro città la volante di zona ha denunciato all’Autorità Giudiziaria competente un iraniano di 39 anni, incensurato, resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato; il 39enne si è presentato all’interno degli uffici della commissione territoriale dei rifugiati e dopo aver preteso un permesso speciale della durata di 5 anni di cui non aveva i requisiti, e al diniego ha dato in escandescenza distruggendo alcune suppellettili del locale.

Nel quartiere Madonnella, i poliziotti della Volante sono intervenuti per un furto di una bicicletta e dopo alcuni accertamenti hanno identificato il responsabile, un barese classe ‘77, sottoposto alla sorveglianza speciale e lo hanno denunciato per il furto aggravato e per l’inosservanza agli obblighi della sorveglianza.

