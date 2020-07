La denuncia è di un gruppo di disabili in carrozzina direttamente sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. Sotto accusa l’assenza di scivoli per disabili che li ha costretti a scendere per strada e a percorrere quindi un tratto direttamente sulla carreggiata, in mezzo alle auto. “Ecco le condizioni di un disabile dopo aver percorso un tratto sul marciapiede. Trovandoci ostacolato e non potendo più scendere per mancanza di scivolo siamo stati costretti a ritornare in dietro e percorrere lo stesso tragitto per strada col pericolo di essere investiti, ma vi sembra normale tutto questo?”

