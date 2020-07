Via libera dalla Prefettura di Lecce alla serata in cartellone il prossimo 30 luglio al Praia di Gallipoli che vedrà protagonista il dj francese di fama internazionale Bob Sinclar. A prendere la decisione il comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Lecce. Il comitato ha quindi accolto il piano presentato dalla proprietà del locale che prevede il rispetto delle misure di sicurezza e anti assembramento. Non potranno essere venduti più di 2.050 biglietti. Saranno intensificati i controlli fuori e dentro il locale. Una decisione che ha scatenato numerose polemiche, soprattutto all’indomani dell’annuncio di sospendere tutte le tappe della Notte della Taranta e di organizzare il Concertone a porte chiuse.

