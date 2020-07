Grave incidente nella notte sulla statale 100 all’altezza di Capurso. Cinque veicoli e un furgone si sono scontrati e otto i feriti trasportati in ospedale, due in codice rosso. È stato anche aggredito un soccorritore del 118 della postazione di Casamassima, trasportato al Miulli. La statale è stata bloccata per ore per permettere i soccorsi e la rimozione delle lamiere. (Foto Vivilastrada)

