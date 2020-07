Si rinnova l’appuntamento di Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane) con il Locus Festival di Locorotondo, quest’anno in versione Limited. Previsti bus per raggiungere i concerti di Ghemon – il 12 agosto – e di The Comet in coming/Lorenzo Senni – il 14 agosto – alla Masseria Ferragnano, nel caratteristico borgo della Valle d’Itria. Per ogni concerto è in programma la partenza di un bus da Bari e di un bus da Lecce.

Oltre al vantaggio di viaggiare in modo comodo, veloce e sicuro a bordo dei mezzi di Ferrovie del Sud Est, chi sceglie questa modalità può beneficiare di uno sconto sul prezzo del biglietto del concerto – 15,00 euro invece di 17,25 in prevendita – presentando ai botteghini il titolo di viaggio del bus dedicato all’esibizione. La promozione è valida fino ad esaurimento dei biglietti per ogni evento.

La partnership con il Locus Festival, tra le più rinomate manifestazioni dell’estate pugliese, conferma il sostegno di Ferrovie del Sud Est in favore di eventi culturali di forte richiamo e valore per il territorio, che contribuiscono alla ripartenza del Paese.

Informazioni su biglietti, orari e fermate sono disponibili su fseonline.it, trenitalia.com e sull’App Trenitalia. In vendita anche presso le biglietterie, le postazioni self service, le agenzie di viaggio e i punti vendita aderenti delle reti Sisal, Lottomatica e Federazione Tabaccai.

Foto facebook Locus Festival

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.