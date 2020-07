“Il sistema di prevenzione della nostra Regione funziona ma è importante non abbassare la guardia”. Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, comincia così il suo post su Facebook nel quale annuncia la presenza di tre casi positivi al coronavirus nel suo comune. Si tratta di una intera famiglia. “Tre nostri concittadini rientrati domenica dall’estero sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri – spiega – Si tratta di un intero nucleo familiare: marito, moglie e bimbo. Da domenica sono in quarantena presso la loro abitazione e non hanno avuto contatti con nessuno. Li ho sentiti telefonicamente. Stanno bene e ho espresso loro tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non c’è da abbassare la guardia, evidentemente. Richiamo tutti al senso di responsabilità e alla massima attenzione”.

