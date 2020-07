Il collegamento aereo Cuneo Levaldigi-Bari, al via da sabato 1 agosto due volte la settimana, sarà operativo anche per i prossimi mesi fino alla primavera 2021. Lo ha annunciato la compagnia Ryanair.

Il volo sarà attivo fino all’autunno due volte la settimana; da ottobre sarà un servizio settimanale (ogni sabato) fino a marzo del prossimo anno. Ci sono i primi biglietti in vendita a 29,99 euro per viaggi fino a ottobre 2020 che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 29 luglio sul sito Ryanair.com. «In un anno particolare come questo – dichiara Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto di Cuneo – la conferma del volo su Bari per la stagione invernale ci rende molto felici. Il turismo incoming verso il nostro territorio ne potrà certamente beneficiare».

