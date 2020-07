Scarsa manutenzione dell’area verde, mancanza di pulizia, abbandono selvaggio e accumulo di rifiuti. È la fotografia delle condizioni in cui versa il parco di Punta Perotti, a Bari, secondo le segnalazioni fatte da alcuni cittadini sulla pagina Facebook ufficiale del sindaco Antonio Decaro.

“Mi dispiace constatare che il parco è in condizioni ormai pietose” scrive un utente, postando sulla bacheca del primo cittadino immagini in cui, a farla da protagonista, sono rifiuti e sacchetti della spazzatura accumulati nei pressi dei cestini e, addirittura, abbandonati sul prato. Non solo sporcizia, ma anche pericoli per passanti, bambini e cani, nelle segnalazioni degli utenti: “Ci sono buche e vetri rotti dappertutto – si legge in uno dei post, che prosegue – lo spiazzo vicino il parco, ormai utilizzato come parcheggio o sede notturna di prostitute, è una distesa di plastica e bottiglie di vetro”.

La denuncia è ribadita anche da un secondo utente che, nelle scorse ore, ha postato sulla pagina del sindaco un video che ritrae le condizioni di degrado e sporcizia del parco: “Questa è la situazione a Punta Perotti – commenta, lanciando la sua proposta – È possibile installare dei cestini nei pressi dei tendoni? Il parco ne è sprovvisto e gli incivili sono incentivati a buttare tutto ovunque. Il vento di maestrale è la ciliegina sulla torta”, conclude.

