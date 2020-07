“Siamo i migliori di Italia. Siamo la prima meta turistica più desiderata dagli italiani in questa stagione. Stiamo combattendo con la bellezza della Puglia, con i sacrifici degli operatori, con la sanità pugliese che funziona. Stiamo combattendo per superare la crisi economica che è venuta con il coronavirus e ci stiamo riuscendo alla grande. Non molliamo, la Puglia è davvero una grande regione”.

Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commenta l’indagine condotta da Cna Turismo sui propri associati relativa alle mete italiane preferite dai turisti nel prossimo mese di agosto. La Puglia risulta essere al primo posto, a seguire Toscana e Sicilia. “Il lavoro fatto bene dà buoni frutti – dichiara l’assessore all’industria turistica e culturale, Loredana Capone – stiamo facendo di tutto per sostenere la nostra economia, in sicurezza, tutelando l’ambiente, facendo rete con gli operatori, investendo nel patrimonio culturale, puntando sul turismo di prossimità, valorizzando tutti i luoghi della Puglia, dalle grandi mete agli angoli meno conosciuti ma non meno incantevoli”.

