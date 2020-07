Il nuovo campo da basket che si trova all’interno dell’oratorio Redentore, al quartiere Libertà di Bari, ha una particolarità: il tappetino ammortizzante è stato realizzato con la gomma riciclata di pneumatici fuori uso.

Come annunciato dall’assessore Pietro Petruzzelli, l’intervento è satto realizzato da Tennis Tecnica, grazie al consorzio Ecopneus, che ha finanziato i campetti di basket. “Abbiamo scelto due parrocchie – commenta Petruzzelli – dove realizzare questo tipo di superfici sportive performanti ma attente all’ambiente: una è il Redentore e l’altra è la parrocchia di San Sabino. Due presidi importanti della nostra comunità”.

“Riqualificare gli spazi incentivando la pratica sportiva in luoghi come le parrocchie cittadine, presidi educativi e sociali fondamentali soprattutto per alcuni quartieri come il Libertà, significa creare spazi sempre più accoglienti, significa promuovere la socializzazione sana, significa restituire ai cittadini il diritto di stare insieme e di divertirsi in posti belli, da rispettare e di cui avere cura e salvaguardando anche l’ambiente. E sono sicuro che i residenti del quartiere Libertà in questo saranno bravissimi”.

