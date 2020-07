L’Amtab ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per solo colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 11 operatori generici della sosta. Possono partecipare alla selezione, persone di entrambi i sessi ai sensi della L.125/1991, in possesso dei seguenti requisiti generici: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri (n. 174 del 7 febbraio 1994); età non inferiore agli anni 18; non essere esclusi dall’elettorato politico; idoneità fisica all’impiego alle mansioni da svolgere, da accertare con visita medica per l’assunzione; diploma di scuola dell’obbigo; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari; iscrizione nelle liste elettorali; non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o licenziato dall’impiego ; non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militari organizzati. Domande entro il 10 agosto. Qui il bando.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.