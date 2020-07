A Poggiofranco gli agenti della volante di zona sono intervenuti presso una nota pizzeria dove una persona con problemi psichici aveva dato in escandescenza. Sul posto l’uomo, un pregiudicato barese 45enne, che aveva creato il panico fra gli avventori, è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno colto in possesso di ben 2 coltelli di genere proibito.

Una volta disarmato, lo psicolabile è stato accompagnato per i controlli di rito presso il reparto di psichiatria del Policlinico e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria competente per l’allarme procurato e per il possesso delle armi da taglio illegalmente detenute.

Foto di repertorio

