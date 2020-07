“Si partirà nei prossimi mesi, non sarà solo in via Manzoni ma anche nelle altre strade dei quartieri periferici”. Il sindaco di Bari Antonio Decaro guarda al futuro della città tra piste ciclabili light e zona pedonalizzate. Al quartiere Libertà ieri è stata inaugurata piazza Redentore, “nelle prossime settimane – aggiunge Decaro – renderemo accessibile al termine del cantiere anche piazza Disfida, poi la sfida del progetto del Cnr nella ex Manifattura. In questo modo cambiamo il volto di Bari”.

Il progetto della pedonalizzazione di via Manzoni avanza dall’ottobre dello scorso anno nonostante la contrarietà di una parte dei commercianti: il progetto di pedonalizzazione che in via sperimentale potrebbe riguardare alcuni isolati della strada commerciale del quartiere Libertà. Contestualmente alla chiusura della strada si cercherà di organizzare una serie di iniziative in collaborazione con le associazioni della Rete civica urbana e con i commercianti.

“Vogliamo cominciare con alcune sperimentazioni su alcuni isolati – ha detto Decaro – a partire da piazza Risorgimento. Per quanto riguarda i posti auto abbiamo delle aree a disposizione, come ad esempio la Manifattura che, anche su richiesta dei commercianti, oggi resta aperta fino a sera. Noi crediamo che quella strada abbia sicuramente bisogno di un’operazione di rilancio, sia dal punto di vista economico sia della vivibilità”.

