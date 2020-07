Nella giornata di ieri, due poliziotti della squadra volanti, mentre si recavano in servizio a bordo di autovettura privata, per incomprensioni di viabilità, sono stati prima affiancati e poi superati da un veicolo.

L’uomo con pericolose manovre di guida ha costretto gli agenti ad arrestare la marcia nei pressi dello svincolo per Bitritto centro. Qui il soggetto, sceso dalla sua autovettura brandendo un martello, si è avvicinato inveendo nei confronti degli stessi, i quali, pur qualificandosi, non sono riusciti a far desistere lo scalmanato dal suo intento. Gli agenti con professionalità dopo vari tentativi sono riusciti a bloccare il 40enne e lo hanno arrestato per resistenza e minacce aggravate a P.U. e sottoposto ai domiciliari in attesa della direttissima.

