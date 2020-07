Dopo il successo del primo appuntamento a seguito dello stop forzato a causa del lockdown, definito il calendario del mese di agosto per Hell in the Cave, il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia a 70 metri di profondità, in scena nelle Grotte di Castellana (Ba).

Sabato 1, sabato 8, giovedì 13, domenica 16, sabato 22 e sabato 29 (botteghino ore 20:15, inizio spettacolo ore 21:00): queste le date di agosto individuate per le repliche dello spettacolo che porta in scena l’Inferno. Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante Alighieri. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l’intero ambiente naturale della prima e più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico. I biglietti per assistere ad “Hell in the Cave”, sono disponibili sul circuito TicketOne o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina nella stessa giornata la visita completa delle grotte allo spettacolo. Il biglietto combinato è acquistabile solo presso la biglietteria del sito turistico. Maggiori informazioni e prenotazioni telefonando ai numeri 080.4998221 e 3391176722 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it. Ulteriori notizie sullo spettacolo sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.hellinthecave.it.

