Sembrava un banale incidente stradale quello per il quale i Carabinieri della Stazione di Gravina sono intervenuti a seguito di richiesta di intervento nella zona industriale, invece le indagini condotte dai militari hanno portato alla luce che il sinistro era la diretta conseguenza di una vera e propria gara di velocità di cui si erano resi protagonisti due giovani 20enni del luogo, conducenti di un’autovettura Volkswagen Golf e di una Fiat Punto.

In particolare le indagini condotte sulla dinamica e soprattutto l’acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di interesse, hanno evidenziato che i due giovani, a bordo delle rispettive autovetture, hanno percorso ad alta velocità.

In tarda serata, un tratto di strada di circa 1 chilometro della zona industriale, l’uno affianco all’altro, fino a quando uno dei due non ha perso il controllo della propria autovettura collidendo con quella del suo coetaneo, procurandosi entrambi lesioni lievi che gli stessi si facevano refertare presso il locale ospedale recandovisi autonomamente. Inevitabile per entrambi la denuncia per la violazione della norma al codice della strada che vieta di gareggiare in velocità e la sospensione della patente di guida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.