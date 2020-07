Oggi venerdì 31 luglio, in Puglia, sono stati registrati 1862 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2 casi positivi: 1 caso positivo in provincia Bari ed 1 in provincia di Foggia. E’ stato registrato 1 decesso nella provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 240004 test. 3964 sono i pazienti guariti. 95 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4611.

“Il caso del bambino di 4 mesi riportato da alcuni organi di stampa – dichiara Vito Montanaro, direttore dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia – è relativo all’esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare già in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid. Allo stato il piccolo non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test. Il nucleo familiare può contare sul supporto della Asl che segue l’evolversi della situazione continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria. La stessa attenzione da parte dei dipartimenti di prevenzione è costante su tutto il territorio regionale sia per quanto riguarda la sorveglianza attiva sia per l’attività di tracciamento dei contatti stretti per evitare il propagarsi dell’infezione”, conclude Montanaro.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/F2Ay9

